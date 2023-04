Bloom Energy - Mitte Februar ein "Gewinner" mit überraschend guten Quartalsergebnissen und dem Breakeven auf non-US GAAP-Basis - steht nun unter Druck am 9. Mai. 2023 für das Q1/23 die positive Entwicklung zu bestätigen. Bis dahin kommt Bloom operativ mit seinen Europa-Plänen voran. Begonnen hatte man im Juni letzten Jahres mit der geplanten Eroberung des europäischen Marktes in Maranello. Ferrari sollte Bloom die Türen für europäischen Markt. Seinerzeit bezeichnete KR Sridhar, Gründer, Chairman und CEO von CEO of Bloom Energy diese Zusammenarbeit als ersten Schritt einer grösseren Initiative ...

