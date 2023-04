Mit einem Portfolio aus diesen zwölf gleichgewichteten Dividendenaristokraten haben Anleger nicht nur den Markt geschlagen und massiv Cash in der Vergangenheit generiert, sondern könnte auch in Zukunft damit in Ausschüttungen baden. Dividendenaristokraten sind allgemein bekannt für ihre niedrige Schwankung, ihr stabiles Geschäftsmodell und ihre verlässlichen Ausschüttungen. Warum sich also nicht ein Dividendenportfolio daraus bauen? Mit diesen zwölf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...