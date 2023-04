München (ots) -Diese deutsche WM-Gruppe ist "tough": Deutschland trifft in der Gruppe E auf Gastgeber Japan, den Weltranglisten-Dritten Australien und die starken Finnen. "Wir waren im letzten Sommer in der Todesgruppe bei der EuroBasket. Jetzt ist es genauso", findet Bundestrainer Gordon Herbert der dennoch das Ziel vorgibt: "Das Ziel ist es, aufs Podium zu kommen. Wir kämpfen auch für Olympia." Nationalspieler Daniel Theis sagt: "Wenn wir uns auf uns konzentrieren, sollten wir weiterkommen." Johannes Thiemann, ebenfalls ein EM-Held, findet es von Vorteil, "wenn man direkt im Rhythmus ist und gegen die harten Gegner am Anfang spielt." Der ehemalige BBL-Trainer John Patrick, jetzt in Japan aktiv, zum Gastgeber: "Die Japaner sind sehr euphorisch. Sie wollen das erste Mal wirklich weiterkommen." Die Basketball-Weltmeisterschaft wird vom 25. August bis 10. September 2023 zudem auf den Philippinen und Indonesien ausgetragen wird. MagentaSport zeigt alle 92 Spiele live und exklusiv.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Tages zur WM-Auslosung - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Morgen kommt es unter anderem zum BBL-Spiel zwischen der BG Göttingen und dem FC Bayern München - ab 17.45 Uhr live bei MagentaSport.Herbert will trotz "Todesgruppe" aufs Podium, fürchtet den Finnen Markkanen, John Patrick lobt die JapanerLosfee Dirk Nowitzki loste die deutsche Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaft 2023 in die Gruppe E. Das DBB-Team spielt damit in Okinawa in Japan gegen Finnland, Australien und Japan.MagentaSport-Experte Per Günther sagt zur deutschen Gruppe: "Da kann jede Mannschaft jeden schlagen."Der Clip zur Aussage: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SEI2S210S0syajhLMU13OG5ZRkhPM2V4VUlWb2pkdGV6QXBmMjV4YWg2cz0=Bundestrainer Gordon Herbert: "Eine sehr interessante Gruppe. Wir waren im letzten Sommer in der Todesgruppe bei der Eurobasket. Jetzt ist es genauso."Was er vom Spielort Japan hält: "Das ist der schwerste Standort. Es ist wie es ist. Die Hauptsache ist, dass wir konkurrenzfähig und bereit sind. Wenn man aufs Podium will, muss man jedes Spiel spielen und gewinnen."Was sein Ziel bei der WM ist: "Das Ziel ist es, aufs Podium zu kommen. Wir kämpfen auch für Olympia. Wir haben eine gute Truppe an Jungs. Letztes Jahr das Team war gewaltig. Das Team war ein Team. Wir müssen sehen, wie es jedem im August geht, da ist es schwer, zu spekulieren, wer fit ist. Wir wollen das beste Team haben, was geht."Wie Herbert das finnische Team um Superstar Lauri Markkanen sieht: "Er ist für mich einer der 5 besten Spieler in der Welt. Er ist ein Unterschiedsspieler bei diesem Team. An sich ist Finnland das gleiche Team, gegen das wir im November gespielt haben, nur mit Markkanen. Sie sind gut, aber wir brauchen die gleiche Mentalität, wie bei der Eurobasket."Die gesamte Einschätzung: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=U3BKM2tKYmN5Z1lna3ZsTnBOQkVINzFxQjF5RkhPREc5QmlIbHROR2pWQT0=Berlins Johannes Thiemann zur deutschen Gruppe: "Es ist natürlich eine sehr schwere Gruppe, aber wie auch schon bei der Europameisterschaft letzte Jahr, kann das auch ein Vorteil sein, wenn man direkt im Rhythmus ist und gegen die harten Gegner am Anfang spielt. Das kann einem, wenn man die Gruppe übersteht, einen Push für die k.o.-Runde geben."Ob er zufrieden ist, dass das deutsche Team in Japan spielen wird: "Wir waren da schon zweimal, aber so richtig das Land sehen konnte man dann nicht. Deswegen freue ich mich schon auf, da ein bisschen Zeit zu verbringen. Für meine Frau ist das der Jackpot, die freut sich schon richtig darauf."Das gesamte Gespräch: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=U253blBhMG9TNDNMbUpDbU4rVU9Hb0FqOHJ4Y3BFOExGczZ1WEtxKy9qbz0=Nationalspieler und NBA-Star Daniel Theis zur WM-Vorbereitung und Gruppe: "Es kann dir helfen, wenn du in eine Gruppe kommst und von Anfang an 100-Prozent geben musst. Das hat man auch letztes Jahr gesehen. Da hat man uns vorher gesagt, dass man in der Vorrunde auch schon rausfliegt. Das hat uns extrem geholfen. Wenn wir uns auf uns konzentrieren, sollten wir in der Gruppe weiterkommen... Egal, wann es losgeht oder wann wer anfängt zu trainieren. Wir versuchen, komplett fit und gesund zu sein. .......Klar ist da eine Vorfreude auf die WM und auf die Teams, gegen die wir spielen."Seine gesamte Einschätzung: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dWc2TFc4RG5ZY2pmNE9LR0w4bnlpbmFyK04xYmx0UlEwNHhZMGM4R3laND0=John Patrick, ehemals Ludwigsburger Trainer und nun bei Funabashi, war aus Japan zugeschaltet: "Die Japaner sind sehr euphorisch. Sie wollen das erste Mal wirklich weiterkommen. Man kann Basketball in Japan nicht mehr mit dem vor 20 Jahren vergleichen." Sogar bei den Trainingseinheiten seien 3000 Zuschauer. Alle Spiele seien ausverkauft."Halbfinale ist auf jeden Fall drin!"MagentaSport-Experte Alex Vogel zum voraussichtlichen Kader der deutschen Nationalmannschaft: "Der Kader war schon bei der WM 2019 extrem gut. Bei der EM 2022 war er sehr gut und jetzt kommen da eventuell weitere Spieler dazu, die sehr gut funktionieren können. Wie ein Maxi Kleber, Issac Bonga, Mo Wagner. Wir haben da wirklich sehr interessante Leute. Jetzt schauen wir mal, wer da am Ende alles dabei ist. Aber das Halbfinale ist auf jeden Fall drin."Nationalspieler Daniel Theis zu seiner körperlichen Verfassung: "Mir geht es super. Ich habe keine Knieprobleme mehr und bin jeden Tag am Trainieren. Ich achte extrem auf meine Ernährung, damit ich im Sommer und zu Beginn der Saison so fit bin, wie noch nie."Die gesamten Aussagen: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Q21xQTBkbzlPRGZhNzZMd3E0ZEFFZzlkY3dsVWdZRUdYcldPZC95dGJpZz0=MagentaSport-Experte Alex Vogel zum voraussichtlichen Kader der deutschen Nationalmannschaft: "Der Kader war schon bei der WM 2019 extrem gut. Bei der EM 2022 war er sehr gut und jetzt kommen da eventuell weiter Spieler dazu, die sehr gut funktionieren können. Wie ein Maxi Kleber, Issac Bonga, Mo Wagner. Wir haben da wirklich sehr interessante Leute. Jetzt schauen wir mal, wer da am Ende alles dabei ist. Die heiße Phase der WM-VorbereitungTestspiele:05.08. Deutschland - Schweden (19 Uhr in Bonn)09.08. Deutschland - Kanada (19.30 Uhr in Berlin)12. & 13.08. Supercup in HamburgBlitzturnier mit Deutschland, Kanada, Neuseeland und China