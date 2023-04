Langenwang (ots) -Das längste Tennisspiel der Welt wurde von Friedrich Nowak und Karl Straßberger beim Tennisverein Schwöbing bestritten - das ist nun offiziell.Mit exakt 80 Stunden und 48 Minuten Marathontennis haben zwei Steirer einen neuen Guinness-Weltrekord aufgestellt. Der Weltrekord der Deutschen Masurenko und Heitmann von 2017 wurde damit überboten."Die Anerkennung durch Guinness World Records setzt unserer Aktion vom August 2022, die von über 100 Freiwilligen unterstützt wurde, die Krönung auf", so Karl Straßberger. Und Friedrich Nowak ergänzt: "Die Einreichung haben wir mit einer ähnlichen Ausdauer bewältigt wie unser Marathonmatch. Dieses ging übrigens 79 zu 79 aus - Gleichstand in Sätzen."Dauertennis, Dauerevent, DauervideoEin viertägiges Benefizevent beim Tennisverein Schwöbing in Langenwang begleitete die Tag-und-Nacht-Aktion. Die beiden Großcousins und Geschäftspartner hatten in Summe 1.475 Games gespielt und nur drei längere Pausen von je circa 50 Minuten gemacht. Die Strapazen hinterließen ihre Spuren: Zuletzt hatte Nowak das Gefühl, am Platz nur noch bergauf zu laufen, und Straßberger sah sich am griechischen Strand Tennis spielen. Nach dem Rekordversuch mussten alle Protokolle digitalisiert werden. Weil zudem die Dateigröße des Beweisvideos so groß war, wie das Tennisspiel zeitintensiv war, dauerte die technische Einreichung länger als erwartet.Ende gut, alles gut, auch für inklusiven BreitensportVon den 80 Stunden und 50 Minuten Spieldauer wurde eine Restpause von zwei Minuten abgezogen - und der Weltrekord schließlich von Guinness zertifiziert. Die neuen Weltrekordhalter haben nicht nur die Grenzen des menschlichen Durchhaltevermögens ausgetestet. Sie haben mit einem Spendenumsatz von rund 80.000 Euro, Sach- und Dienstleistungsspenden mitgerechnet, auch ein Zeichen für Inklusion im Breitensport gesetzt.Fotos, Presseinfos unter: www.weltrekord-tennis.at/medien/Weitere Informationen unter: www.weltrekord-tennis.atPressekontakt:Rückfragen & Kontakt:Verein All Winners, Bewegung für den guten ZweckM: +43 676 6101477Original-Content von: Verein All Winners, Bewegung für den guten Zweck, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169692/5497671