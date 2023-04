Der Kampf am Zinsmarkt ist schon lange entbrannt. Doch leider schafft es keines der Angebote aktuell die Inflation zu schlagen. Können diese Anleihe-ETFs mit bis zu neun Prozent Ausschüttung eine Alternative sein? Sogar eine Alternative zu Dividende und Festgeld? Nach den aktuellen Verwerfungen an den Märkten, trauen sich viele Anleger nicht mehr in Aktien, möchten aber trotzdem die Chance haben ihr Kapital abzüglich der Inflation zu erhalten. Weder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...