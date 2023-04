Für Nvidia-Aktionäre könnte es momentan kaum besser laufen. So notieren die Kurse 2,32 Prozent fester als in der Vorwoche. Die Aktie schloss drei der fünf Sitzungen mit Gewinnen. Ein Plus von 2,72 Prozent am Mittwoch bedeutete für Nvidia dabei den höchsten Tagesgewinn. Kommt jetzt die Rallye? Alles in Butter ist nach diesem Zwischenspurt für die Charttechniker. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...