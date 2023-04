Peking (ots/PRNewswire) -Insgesamt 9 Mitglieder des internationalen Expertenkomitees für die Inaugural Orchid Awards tauschten bei der Endauswahlsitzung für die Inaugural Orchid Awards am Donnerstag in Peking Ideen über die Global Civilization Initiative aus.Sie waren der Meinung, dass verschiedene Zivilisationen zwar unterschiedliche Auslegungen von Werten und Überzeugungen haben mögen, dass aber der Wunsch nach einem besseren Leben bei Menschen aller Nationen universell ist. Durch die aktive Einbeziehung der Global Initiative for Civilization und die Identifizierung von Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Kulturen kann eine solide Grundlage für den Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunftsvision für die Menschheit geschaffen werden.Die Auszeichnungen wurden von der China International Communications Group (CICG) initiiert und dienen der Förderung des Austauschs und der Interaktion zwischen China und der Welt.Du Zhanyuan, Präsident der China International Communications Group, sagte: "Die ursprüngliche Absicht der CICG, die Orchid Awards ins Leben zu rufen, steht in vollem Einklang mit der Global Civilization Initiative, die eine wichtige Maßnahme zur Förderung des Wohlstands der Weltzivilisation und des Aufbaus einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit ist."James Heimowitz, Präsident des China Institute, sagte: "Die Globalisierung hat unsere Verbindungen noch enger gemacht und ein gemeinsames globales Dorf und eine Gemeinschaft geschaffen. Ich hoffe, jeder kann ein Botschafter der Freundschaft werden und mit Menschen aus anderen Ländern in Kontakt treten und die Freundschaft so weit wie möglich fördern."Zhou Shuchun, ehemaliger Chefredakteur von China Daily, sagte: "Wir müssen die Global Civilization Initiative mit der Beurteilung der jahrhundertelangen Veränderungen in der Welt, der Förderung der gemeinsamen Werte aller Geisteswissenschaften und dem Konzept der Förderung des Aufbaus einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit verbinden."Wang Huiyao, Gründer des Center for China and Globalization, sagte: "Der beste Weg, Missverständnisse und Konflikte zwischen Ost und West zu beseitigen, ist der kulturelle Austausch, die Förderung des zivilisatorischen Austauschs und das wechselseitige Lernen."Bei der Endauswahlsitzung wurde auch das von der Central Academy of Fine Arts entworfene Logo für die Orchid Awards vorgestellt.Für die Inaugural Orchid Awards wurden Beiträge von mehr als 300 Einzelpersonen und Organisationen gesammelt, darunter solche aus den USA, Japan, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Russland, Australien und Südafrika.Der internationale Experte für die Preisverleihung nahm vom 25. bis 26. Mai an der Aktivität "Exploring China - Beijing Central Axis" teil und besuchte Sehenswürdigkeiten wie die Verbotene Stadt, die Glocken- und Trommeltürme und den Jingshan-Hügel, um die chinesische Geschichte und Kultur zu erleben und zu verstehen.Video - https://mma.prnewswire.com/media/2065854/video.mp4View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mitglieder-des-internationalen-expertenkomitees-fur-die-inaugural-orchid-awards-tauschen-sich-uber-die-global-civilization-initiative-aus-301811531.htmlPressekontakt:zhangzixin0124@163.comOriginal-Content von: China International Communications Group (CICG), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169693/5497706