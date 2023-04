DJ PTA-Adhoc: Wild Bunch AG: Verschiebung der Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2022 - Laufende Verhandlungen mit Mehrheitsaktionär über weitere Finanzierungsunterstützung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta/29.04.2023/22:20) - Die Wild Bunch AG (die "Gesellschaft") (DE000A2TSU21/A2TSU2) wird ihren Jahresabschluss 2022 und den Konzernabschluss 2022 nicht bis zum 30. April 2023 veröffentlichen. Hintergrund dieser Verschiebung sind laufende Gespräche mit dem Mehrheitsaktionär der Gesellschaft über den Abschluss einer Finanzierungslösung zur Finanzierung des Business Plans der Gesellschaft für 2023 und darüber hinaus. Die Gesellschaft geht davon aus, dass diese Gespräche vor dem neuen Veröffentlichungstermin abgeschlossen sein werden und der Abschlussprüfer einen Bestätigungsvermerk erteilen wird. Es wird erwartet, dass der geprüfte Jahresabschluss 2022 und der Konzernabschluss 2022 am 23. Mai 2023 veröffentlicht werden. Der Finanzkalender wird entsprechend angepasst.

Mitteilende Person: Sophie Jordan (Vorstandsmitglied)

(Ende)

Aussender: Wild Bunch AG Adresse: Michaelkirchstr. 17-18, 10179 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: René Schwuchow Tel.: +49 30 880 91-746 E-Mail: rschwuchow@wildbunch.eu Website: wildbunch.eu

ISIN(s): DE000A2TSU21 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2023 16:20 ET (20:20 GMT)