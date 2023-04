Von Bitcoin und Co haben Sie wenig bis gar keine Ahnung? Keine Sorge, damit sind Sie nicht allein. Noch immer ist die Kryptowelt für viele Anleger ein Buch mit sieben Siegeln. Doch jetzt gibt es Abhilfe - Abhilfe in Form von umfassender, aber dennoch kurzweiliger Börsenlektüre. "Der Krypto-Guide" von Finanzexperte Ric Edelman bringt Licht ins Dunkel und erklärt Ihnen, was Blockchain, Token und NFTs bedeuten. Publishers Weekly sagt über dieses Buch: "Eine Seltenheit: Ein wirklich verständlicher Leitfaden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...