Zuletzt gab es wenig frisches Blut am deutschen Kapitalmarkt. Mit der Avemio AG (ISIN: DE000A2LQ1P6) notiert seit Kurzem jedoch ein spannender Wert an der Börse Düsseldorf: Mit ihrer 100-prozentigen Tochtergesellschaft Teltec AG ist Avemio die umsatzstärkste Handelsgruppe für professionelle Film- und Fernsehtechnik im deutschsprachigen Markt mit einem Umsatz von über 100 Mio. Euro. Und die weitere Expansion ist vorgezeichnet. "Wer mit Bewegtbild direkt oder indirekt Geld verdient, kommt in Deutschland und Österreich derzeit nicht an uns als der führenden Technik-Gruppe vorbei", sagt Ralf P. Pfeffer, ...

