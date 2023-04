Bei der Dividendenaktie der Münchener Rück (WKN: 843002) steht in Kürze das Ex-Dividenden-Datum an. Na klar: Einkommensinvestoren freuen sich auf die kommende Ausschüttung. Wobei die derzeitige Dividendenrendite mit einem Quäntchen über 3 % jetzt vergleichsweise gering ist. Smarte Investoren blicken weiter. Das Management der Münchener Rück hat nun neue Zahlen für das erste Quartal und prognostisch auch für das Gesamtjahr 2023 veröffentlicht. Sehen wir uns das Update ein wenig näher an. Die Prognose ...

Den vollständigen Artikel lesen ...