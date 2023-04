DJ Nio-Chef William Li will Volkswagen angreifen

FRANKFURT (Dow Jones)--Nio-Chef William Li will mit zwei neuen Elektroautomarken den europäischen Marktführer Volkswagen herausfordern. Eine der beiden Marken sei ausdrücklich auf den europäischen Markt ausgerichtet, auf das Preissegment unterhalb von 30.000 Euro, sagte Li dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. "Ja, was den Preis angeht, greifen wir damit stärker als bisher auch Volkswagen an", sagte er dem Magazin.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2023 05:23 ET (09:23 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.