Hamburg (ots) -Dieses Webinar erläutert, wie Unternehmen und Organisationen Ihre Corporate Story erfolgreich erzählen können. Dabei geht es vor allem um die Eigenheiten des Storytellings speziell im digitalen Raum. Und wie Text, Bild und Video als narrative und emotionale Instrumente sinnvoll eingesetzt werden, um die bestmögliche Wirkung zu erzielen.Termin: Freitag, 1. September 2023, 09:30 - 11:00 UhrSo geht Digitales StorytellingIm Netz stehen unzählige Möglichkeiten zur Verfügung, um Geschichten über Unternehmen, Marken oder Personen wirkungsvoll zu erzählen. Doch digitales Storytelling ist eine Kreativaufgabe, die einige Tücken und Herausforderungen bereithält. Dieses Webinar erklärt, wie sich informativ und aufmerksamkeitsstark Stories aus Unternehmen und Organisationen entwickeln und in die darstellen lassen.Petra Sammer, langjährige Kreativdirektorin und Storytelling-Expertin, geht in diesem Online-Seminar auf die Besonderheiten spannender Geschichten im Netz ein. Sie stellt Strategien vor, die das Geschichtenerzählen im digitalen Raum ermöglichen und präsentiert Werkzeuge, Formate und Instrumente, um Text, Bild und Video passend zur jeweiligen Story einzusetzen.Programm- Digitales Storytelling: Definition, Chancen und Herausforderungen im Vergleich zu herkömmlichem Erzählen und Kommunizieren in PR und Marketing- Strategien des digitalen Storytellings: Aufbau und Struktur von Erzählkonzepten im Netz / Content-Management aus Sicht eines Storytellers- Formen des digitalen Erzählens: Tipps und Tricks zum narrativen Einsatz von Text, Bild und Video- Vernetztes Erzählen: Planungsansätze und Strategien des transmedialen Storytellings- Vorzüge des digitalen Storytellings: Wenn Geschichten partizipatorisch, agil und zielgruppengenau erzählt werden. Praxisbeispiele des digitalen Erzählens und InteragierensDieses Webinar richtet sich an Marketing- und PR-Profis aus der Marken- und Unternehmenskommunikation, Agenturmitarbeiter*innen, Freiberufler und alle, die Storytelling in der Onlinekommunikation einsetzen wollen.Referentin Petra Sammer ist Inhaberin von pssst... petra sammer strategies/stories/trends und ehemalige Chief Creative Officer von Ketchum Deutschland. Die Münchenerin widmet sich nach 25 Jahren im internationalen Agenturgeschäft nun ihrer Leidenschaft, dem Storytelling. Sie berät Unternehmen bei der Suche nach guten Stories und stellt ihr Wissen als Dozentin an mehreren Hochschulen zur Verfügung. Als Autorin steht sie hinter den erfolgreichen Sachbüchern "Storytelling. Strategien und Best Practises für PR und Marketing" und "What's your Story - Leadership Storytelling für alle, die etwas bewegen wollen" aus dem O'Reilly Verlag.Eckdaten für das Online-Seminar Digital Storytelling:- Termin: Freitag, 1. September 2023, 09:30 - 11:00 Uhr- Teilnahmegebühr: 105 Euro zzgl. Mwst. / 124,95 Euro inkl. Mwst- Mindestzahl Teilnehmende: 10- Stornierung: kostenfrei möglich bis eine Woche vor Durchführung