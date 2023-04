Augen auf beim Aktienkauf...: Wochenrückblick KW 17-2023 - Nicht leichtsinnig werden…

Anzeige / Werbung

Trotz einiger Herausforderungen gibt es laut Marktteilnehmern noch immer Gründe, um optimistisch auf die globale Wirtschaft zu schauen. Aber dennoch ist Vorsicht geboten…

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

während gemischte Quartalsergebnisse und ein schwächer tendierendes Wirtschaftswachstum Europa belasten könnten, hat die Wall Street dank ihrer Schwergewichte Widerstandsfähigkeit gezeigt. Aber auch hierscheinen Trader Gewinne mitgenommen zu haben.

Wochenchart Indizes / Quelle: Onvista

Aus den USA kommen zwar gemischte Signale die Wirtschaft betreffend, aber dennoch gibt es unübersehbarepositive Entwicklungen. Die Bestellungen langlebiger Güter beispielsweise fielen deutlich stärker aus alserwartet und zeigen somit, dass es immer noch eine rege Nachfrage nach Gütern in der Wirtschaft gibt. Die "PCE'-Inflation lag in etwa gleichauf mit den Erwartungen. Experten werten das als gutes Zeichen, da es ein nicht unwichtiger Indikator dafür ist, dass die Wirtschaft nicht überhitzt.

Die bevorstehenden Entscheidungen der Federal Reserve und der EZB werden von Investoren genau beobachtet, wobei aber auch viele andere Statistiken zu berücksichtigen sind. Trotz der wieder aufkeimenden Ängste bezüglich des Bankensektors prognostizieren mehr als 80 % der Marktteilnehmer eine Zinserhöhung um 25-Basispunkte.

Fazit:

Den Herausforderungen zum Trotz, mit denen die globale Wirtschaft konfrontiert ist, ist in einigen Bereichen aber auch begründeter Optimismus angesagt. Natürlich wird die Veröffentlichung der Quartalsberichte in den kommenden Wochen noch intensiviert, was gerade Tradern die ein oder andere Chance bieten wird. Besser anlegen kann man unserer Meinung nach aber im Bereich der Rohstoffe und Minenaktien.

Wochenchart Indizes / Quelle: Onvista

Warum wir das denken und welche Aktien interessant sein könnten, können Sie in unserem folgenden Wochenrückblick nachlesen.

Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, Intro Bild: stock.adobe.com, Quellen: Marketscreener.com und eigener Research

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.jsresearch.de/disclaimer-agb/

