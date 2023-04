Topmanager Ludwig von Reiche gibt einen Einblick in die Wachstumsdynamik beim KI-Marktführer Nvidia. Auch die Arnzeimittelforschung erhält Rückenwind von der Künstlichen Intelligenz.Keine Aktie steht so für den Forschritt und den erstaunlichen Durchbruch der Künstlichen Intelligenz wie Nvidia. Bevor wir das Unternehmen im Jahr 2015 bei fünf Euro im AKTIONÄR Hot Stock Report vorstellten, bestätigte mir ein Nvidia-Sprecher damals das hohe Interesse an den GPUs. Ein gutes Omen."Hoch sich ernorm beschleunigt"Nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...