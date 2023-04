DJ PTA-News: CLEEN Energy AG: Verdreifacht Konzernumsatz 2022, Fokus auf Projektentwicklung legt Basis für nachhaltiges Wachstum 2023

Haag (pta/30.04.2023/16:57) - Die CLEEN Energy AG mit Sitz im niederösterreichischen Haag konnte 2022 eine gute Grundlage für ihr neues Geschäftsmodell stellen: Einerseits ist man, wie gehabt, B2B-Partner für die Energiewende mit nachhaltigen Energielösungen für Unternehmen, andererseits sollen eigene Photovoltaik-Projekte im In- & Ausland entwickelt, akquiriert und umgesetzt werden. Zweiteres war ein Fokus im Jahr 2022, insbesondere die Projektentwicklung.

Der B2B-Bereich hat in 2022 zu einer Verdreifachung des Konzernumsatzes auf 12,8 Mio. Euro geführt. Der Grund für die parallele Erhöhung des Verlusts liegt einerseits an einer geringen Marge aufgrund von Lieferkettenproblemen sowie andererseits an Einmaleffekten.

Es konnten in 2022 erfolgreich Projekte im Wert von mehreren Millionen Euro entwickelt werden, die nun finanziert und umgesetzt werden sollen. Dazu hat man mit einer Investorengruppe rund um Michael Altrichter und weiteren Kernaktionären nun starke Partner gefunden. Mit dem Einstieg der Investoren hat sich auch das Eigenkapital 2023 signifikant verbessert.

Ziel ist für 2023/24 diese Projekte final zu entwickeln, zu finanzieren, umzusetzen und ans Netz zu bringen. Damit werden die Erträge für die nächsten 25-30 Jahre gesichert.

In 2023 ist bereits ein Umsatz von 25 Mio Euro und ein positives Ergebnis geplant.

