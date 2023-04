DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/29. und 30. April 2023

Die wichtigsten Meldungen zu Wirtschafts- und Politikthemen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Adidas will wieder stärker Schwerpunkt auf Sport legen

Die Adidas AG hat einen Plan, um ihr US-Geschäft anzukurbeln: Der Sportartikelhersteller will seinen Fokus stärker auf Sport legen. "Wir wollen uns auf all die Dinge konzentrieren, die in den USA wichtig sind, vor allem auf den Sport", sagte Rupert Campbell, der Präsident des Unternehmens in Nordamerika, in einem Interview.

Kühne strebt bei Lufthansa keine Sperrminorität an

Der Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne will seinen Anteil am Luftfahrtkonzern Lufthansa konstant halten. "Bei den aktuell 17,5 Prozent soll es zurzeit bleiben. Ich strebe keine Sperrminorität an", sagte Kühne der Welt am Sonntag. Die Beteiligung sei aus dem Anlagebedarf seiner privaten Kühne Holding heraus entstanden, die auch über die Mehrheitsanteile an Kühne + Nagel sowie Anteile an der Reederei Hapag-Lloyd verfügt.

Nio-Chef William Li will Volkswagen angreifen

Nio-Chef William Li will mit zwei neuen Elektroautomarken den europäischen Marktführer Volkswagen herausfordern. Eine der beiden Marken sei ausdrücklich auf den europäischen Markt ausgerichtet, auf das Preissegment unterhalb von 30.000 Euro, sagte Li dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. "Ja, was den Preis angeht, greifen wir damit stärker als bisher auch Volkswagen an", sagte er dem Magazin.

Compleo verkauft wesentliche Vermögenswerte an Kostal-Gruppe

Der insolvente Ladetechnikspezialist Compleo Charging verkauft seine wesentlichen Vermögenswerte an die Kostal Gruppe. Die Einigung mit dem Investor sichere die Fortführung des Geschäfts der Compleo-Gruppe, das nach Vollzug der Transaktion in der Kostal Gruppe als eigenständiges Unternehmen und als Marke fortbestehen werde, teilte die Compleo Charging Solutions AG in der Nacht auf Samstag mit. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

FDIC bittet um finale Gebote für First Republic bis Sonntag - TV

Die angeschlagene US-Regionalbank First Republic steht offenbar kurz vor dem Verkauf. Wie der Nachrichtensender CNBC am Samstag berichtete, haben US-Behörden unter Führung der Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC) Interessenten aufgefordert, bis Sonntagnachmittag ihre besten und finalen Übernahmeangebote für die First Republic Bank abzugeben.

Sperre von KI-Chatbot ChatGPT in Italien aufgehoben

Italien hat die Sperrung des auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Chatbots ChatGPT wieder aufgehoben. Dies teilte der Entwickler der Anwendung, das US-Unternehmen OpenAI, am Freitag mit. Das Unternehmen setze sich weiter für den Schutz der Daten seiner Nutzer ein.

SpaceX rechnet dieses Jahr mit Starship-Ausgaben von ca 2 Mrd Dollar

Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX rechnet in diesem Jahr mit Ausgaben von etwa 2 Milliarden US-Dollar für sein Raketenprogramm Starship. Die Space Exploration Technologies Corp (SpaceX) muss dafür nach den Worten ihres Gründers Elon Musk möglicherweise kein zusätzliches Kapital aufnehmen.

Gericht hebt Sperrung von Telegram in Brasilien wieder auf

In Brasilien hat ein Gericht die Sperrung der Messenger-App Telegram wieder aufgehoben. Der Richter Flavio Lucas stufte die landesweite Sperrung am Samstag als unverhältnismäßig ein, weil sie "die Kommunikationsfreiheit tausender Menschen" beeinträchtige. Eine tägliche Geldstrafe von einer Million Real (rund 180.000 Euro), die das erstinstanzliche Gericht bis zur Herausgabe von Nutzerdaten gegen Telegram verhängt hatte, hielt der Berufungsrichter aber aufrecht.

Twitter will Nutzern künftig einzelne Medienartikel zum Kauf anbieten

Nutzer von Twitter sollen laut dem Chef des Onlinediensts, Elon Musk, künftig mit einem Klick einzelne journalistische Artikel kaufen und lesen können. "Ab dem kommenden Monat ermöglicht die Plattform es den Medienverlagen, die Nutzer für einzelne Artikel (...) bezahlen zu lassen", beschrieb der umtriebige Technologie-Milliardär am Samstag in dem Kurzbotschaftendienst sein neues Projekt. Das sei eine "win-win-Situation für Leser und Medien".

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2023 11:30 ET (15:30 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.