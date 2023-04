Trotz der am 28.04. entspannter als noch am Tag zuvor veröffentlichten weiteren Preisindikatoren für die USA gab Platin am letzten Freitag angesichts der bedenklich schwachen Publikation des realen US-BIP-Wachstums im 1. Quartal mit gerade einmal + 1,1 % gegenüber dem Vorjahr (4. Quartal noch + 2,6 %) weiter nach, womit nach dem am 21.04. noch erreichten Höchststand von 1135 USD die zuvor weit überzogene Rallye, wie auch von uns erwartet, seither einer handfesten Konsolidierung gewichen ist.Anzeige:So schwächte sich Platin ...

