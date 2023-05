Die Biotech-Branche steht wie keine andere für Innovation und bietet Anlegern enorme Chancen. Sobald sich Wirksamkeit und Marktreife absehen lassen, sind in diesem Sektor für Investoren und Anleger schnelle Gewinne möglich. So auch im Falle von InflaRx - die Aktie reagierte mit einem Kursplus von in der Spitze rund 200 Prozent auf positive Nachrichten Anfang April.Das thüringische Biotech-Unternehmen InflaRx konnte bereits im Dezember 2022 einen Kurssprung von rund 20 Prozent erzielen, nachdem einem ...

