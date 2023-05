DJ MÄRKTE ASIEN/Tokio und Sydney freundlich - Yen auf Siebenwochentief

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO (Dow Jones)--Die Börsen in Tokio und Sydney haben sich am Montag der freundlichen Tendenz der Wall Street vom Freitag angeschlossen. An den anderen Plätzen der Region wurde zum Tag der Arbeit nicht gehandelt. Für Zuversicht in Tokio sorgte, dass die japanische Notenbank am Freitag ihre ultralockere Geldpolitik beibehalten und signalisiert hat, daran auf Sicht auch nichts zu ändern. Der Yen war darauf stark unter Druck geraten und auf ein Siebenwochentief gefallen. Zuletzt kostete der Dollar 136,93 Yen, verglichen mit Tagestiefs unter 134 am frühen Freitag. Japanische Exporte werden dadurch potenziell billiger.

Der Nikkei-Index legte um 0,9 Prozent zu auf 29.123 Punkte. Für den S&P/ASX 200 in Sydney ging es um 0,3 Prozent nach oben. Dass sich die Stimmung in der chinesischen Industrie im April unerwartet deutlich eingetrübt hat, belastete die Aktien nicht, zeigte aber Spuren bei den Ölpreisen, die um rund 1 Prozent nachgaben. Der Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 49,2 (März: 51,9), der Erwartungswert lag bei 51,4. Rückläufig auf 56,4 von 58,2 war auch der Index für den Diensteistungssektor. Er deutet mit seinem Wert über 50 aber zumindest noch auf Expansion hin.

Unter den Einzelwerten schossen in Tokio NEC Corp. um 14 Prozent nach oben, angetrieben von einem um 29 Prozent gestiegenen operativen Gewinn im zurückliegenden Fiskaljahr. Mitsubishi Electric verteuerten sich ebenfalls nach Vorlage von Geschäftszahlen um 4,4 Prozent.

Sony gaben dagegen um 1,8 Prozent nach. Der Elektronik- und Unterhaltungskonzern steigerte in seinem vierten Geschäftsquartal den Gewinn zwar um 15 Prozent, erwartet für das neue Geschäftsjahr 2023/24 aber einen Umsatzrückgang um 0,3 und einen Nettogewinnrückgang um 10 Prozent.

Tokyo Electric Power reagierten auf den Geschäftsausweis mit einem Plus von 1,4 Prozent, der Kurs des Baumaschinenherstellers Komatsu stieg um 2,5 Prozent, in seinem Sog legten Mitsubishi Heavy um 2,1 Prozent zu. .

In Sydney legten die Banktitel Westpac, ANZ, Commonwealth und NAB am Vortag der Zinsentscheidung der australischen Notenbank zwischen 0,4 und 1,2 Prozent zu. Allgemein wird erwartet, dass die Währungshüter ein weiteres mal den Leitzins unverändert lassen werden, was auch in der Breite die Stimmung stützte.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.334,60 +0,3% +4,2% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 29.123,18 +0,9% +10,6% 08:00 Kospi (Seoul) Feiertag Schanghai-Comp. Feiertag Hang-Seng (Hongk.) Feiertag Taiex (Taiwan) Feiertag Straits-Times (Sing.) Feiertag KLCI (Malaysia) Feiertag BSE (Mumbai) Feiertag DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:35 Uhr % YTD EUR/USD 1,0998 -0,2% 1,1019 1,1006 +2,7% EUR/JPY 150,61 +0,3% 150,11 149,36 +7,3% EUR/GBP 0,8765 -0,0% 0,8768 0,8816 -1,0% GBP/USD 1,2546 -0,2% 1,2569 1,2482 +3,7% USD/JPY 136,96 +0,5% 136,22 135,72 +4,5% USD/KRW 1.338,17 0% 1.338,17 1.339,32 +6,0% USD/CNY 6,9121 0% 6,9121 6,9223 +0,2% USD/CNH 6,9439 +0,2% 6,9285 6,9341 +0,2% USD/HKD 7,8498 +0,0% 7,8493 7,8499 +0,5% AUD/USD 0,6637 +0,4% 0,6614 0,6597 -2,6% NZD/USD 0,6188 +0,0% 0,6185 0,6138 -2,6% Bitcoin BTC/USD 28.556,19 -3,0% 29.428,27 29.479,10 +72,0% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,05 76,78 -1,0% -0,73 -5,2% Brent/ICE 79,65 80,33 -0,8% -0,68 -5,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 38,23 38,54 -0,8% -0,31 -50,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.979,82 1.990,06 -0,5% -10,24 +8,6% Silber (Spot) 25,10 25,06 +0,2% +0,04 +4,7% Platin (Spot) 1.071,65 1.080,18 -0,8% -8,53 +0,3% Kupfer-Future 3,87 3,87 -0,1% -0,01 +1,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 01, 2023 02:46 ET (06:46 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.