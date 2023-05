Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Börsepeople im Podcast S6/14: Bernhard DörflingerBernhard Dörflinger ist Sales Manager Österreich und Schweiz bei der baha GmbH (the Company formerly know als TeleTrader). Wir sprechen über ein IT-Studium, Bernhards erste Aktien und den Einstieg beim heutigen Arbeitgeber im Jahr 2008, dies kurz nach Lehman. Die Unterschiede zwischen Schweiz und Östererreich in vielen Facetten arbeiten wir besonders heraus, auch steuerlich, Financial Literacy, Superfund, mein 3rd Screen und Pink Floyd werden ebenfalls erwähnt. Free Tipps für Private: Webseite: https://www.baha.com/iPhone App: https://itunes.apple.com/app/teletrader/id430284508 Android App: ...

