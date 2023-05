Fieberhaft wurde am Wochenende versucht, einen Kollaps der First Republic Bank zu verhindern. Am 1.Mai kann die US-Einlagensicherung eine Lösung verkünden. Die in den Strudel der US-Bankenkrise geratene First Republic wird an die Bank JPMorgan Chase verkauft. Dazu wurden offenbar sogar US-Regularien außer Kraft gesetzt. Das kalifornische Ministerium für Finanzschutz und Innovation (DFPI) teilte am frühen Montagmorgen (Ortszeit) mit, dass die US-Einlagensicherung Federal Deposit Insurance Corporation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...