Die Aktienmärkte haben in der vergangenen Woche ihre Rallye wieder aufgenommen, nachdem es zwischenzeitlich so ausgesehen hatte, als ob es zu einer größeren Konsolidierung kommt. Der marktbreite S&P 500 schloss die Woche bei 4.169 Punkten, womit er wieder in der Nähe seines Jahreshochs von 4.195 Zählern notiert. Einerseits hat eine besser als befürchtete Berichtssaison die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...