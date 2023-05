EQS-Ad-hoc: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Personalie

The Grounds Real Estate Development AG: Arndt Krienen verlässt Vorstand der The Grounds Real Estate Development AG aus persönlichen Gründen



01.05.2023 / 14:29 CET/CEST

Arndt Krienen verlässt Vorstand der The Grounds Real Estate Development AG aus persönlichen Gründen Berlin, 01. Mai 2023 - Arndt Krienen hat den Aufsichtsrat der The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5) gebeten, seine Tätigkeit als Vorstand der Gesellschaft aus persönlichen Gründen vorzeitig mit sofortiger Wirkung zu beenden. Der Aufsichtsrat hat dieser Bitte mit Bedauern entsprochen und dankt Herrn Krienen ausdrücklich für seine in den vergangenen drei Jahren als Vorstand der Gesellschaft geleistete Arbeit und für seinen maßgeblichen Anteil an deren erfolgreicher strategischer Neupositionierung in dieser Zeit. Bis auf Weiteres wird die Gesellschaft von Jacopo Mingazzini als Alleinvorstand geführt. Kontakt: The Grounds Real Estate Development AG

Jacopo Mingazzini

Vorstand

Charlottenstraße 79-80, 10117 Berlin

T. +49 (0) 30 2021 6866

F. +49 (0) 30 2021 6849

E-Mail: info@tgd.ag

