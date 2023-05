Unsere Erde ist schön - vor allem von ganz weit oben betrachtet. Wir zeigen euch die atemberaubendsten Weltraum-Fotos unseres Heimatplaneten. Das Universum fasziniert die Menschen wie kaum ein anderes Phänomen. Seit Jahrhunderten richten wir unseren Blick ins All und versuchen, dessen Geheimnisse zu ergründen. Dank Satellitentechnik sowie technischen Meilensteinen - wie den Weltraumteleskopen Hubble und James Webb - kann die moderne Weltraumforschung heute weiter in die Ferne blicken als jemals zuvor und uns an spektakulären Entdeckungen teilhaben ...

