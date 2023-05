Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial hat zum Start in den Mai an seinen guten Lauf aus dem vergangenen Monat angeknüpft. Er kletterte auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Monaten. Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten stützten. Auch die Übernahme der First Republic Bank durch die Großbank JPMorgan fand am Montag ein positives Echo. Darüber hinaus werfen wichtige Ereignisse in dieser Woche bereits ihre Schatten voraus, sodass die Anleger alles in allem eher vorsichtig und ...

