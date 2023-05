Zumindest hierzulande stehen die Börsen zum Tag der Arbeit noch still und die Börsianer erhalten einen Tag zum Durchschnaufen. Allerdings gab es in den letzten Tagen auch so manche unerwartete Entwicklung, für die etwas mehr Zeit zum Verdauen sicherlich nicht verkehrt ist. Zum Leidwesen der Anleger gab es dabei so manche schlechte Nachricht zu hören.Für einen regelrechte Schock sorgt ProSiebenSat.1 (DE000PSM7770) mit der Ankündigung, die Dividende im großen Stil zusammenzustreichen. 2021 gab es noch 80 Cent je Anteilschein und die Aktie wurde bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...