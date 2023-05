JPMorgan hat sich die Vermögenswerte der in die Pleite gerutschten First Republic Bank gesichert. 10,6 Milliarden US-Dollar zahlt die Bank an den Einlagensicherungsfonds FDIC. Kritik an dem Deal wies JPMorgan von sich. Die Aktionär:innen honorieren den Zukauf. Die First Republic Bank war schon im März 2023 ins Visier panischer Anleger:innen geraten. Nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank fürchtete man an der Börse ebenfalls einen gröberen Abfluss der Einlagen bei der First Republic. Die Konkurrenz musste Milliarden Dollar ...

