Wie der Chiphersteller Arm am Samstag mitteilt, hat er bei den US-Aufsichtsbehörden einen vertraulichen Antrag auf einen Börsengang gestellt. Der könnte zum größten IPO des Jahres werden. Im März hatte der zu Softbank gehörende Chipentwickler Arm angekündigt, ein Listing an der US-Börse trotz widriger Marktbedingungen anzustreben. Diese Ankündigung kam inmitten einer Situation, in der fast ein Viertel weniger Börsengänge als im Jahr zuvor verzeichnet wurden. Die wirtschaftliche Unsicherheit schreckt viele Unternehmen vom Risiko eines Börsengangs ...

