Netspend-Gründer bündeln ihre Assets, um ihre globale Präsenz zu erweitern und den Zugang zu digitalen Innovationen bei Zahlungsprodukten zu steigern

Das internationale Zahlungsverkehrsunternehmen Rêv Worldwide (Rêv) hat heute in Zusammenarbeit mit den von Searchlight Capital Partners, L.P. (Searchlight) beratenen Fonds die Akquisition des Privatkundengeschäfts von Netspend von Global Payments (NYSE: GPN) in einer Bargeldtransaktion im Wert von 1 Milliarde USD abgeschlossen.

Die Ausgliederung sieht vor, dass Netspend wieder unter die Kontrolle seiner Gründer Roy und Bertrand Sosa, Innovatoren der Prepaid Branche, die auch Rêv gegründet haben, zurückkehrt. Netspend bleibt ein Partner von Global Payments und unterstützt das Unternehmen bei seinem Bezahlkartengeschäft.

"Diese Akquisition ist sowohl ein Wiedersehen als auch eine Neuinterpretation der Vision der finanziellen Befähigung, die wir bei Netspend vor mehr als 20 Jahren entwickelt haben", sagte Roy Sosa, Chairman und CEO von Rêv, der die gleiche Rolle bei Netspend übernimmt. "Netspend hat einen ausgezeichneten Ruf für das Erstellen und Anbieten innovativer Produkte, die auf die wichtigen Bedürfnisse all seiner Kunden zugeschnitten sind, von den benachteiligten bis zu den wohlhabenden. Mit dieser Transaktion sind wir bestens gerüstet für zukünftigen Erfolg und profitables Wachstum."

Seit seiner Gründung im Jahr 1999 hat sich Netspend zu einem klaren Marktführer im Bereich Prepaid-Debitkarten entwickelt, Hunderte von Milliarden USD an Karteneinkäufen abgewickelt und das weltweit größte Partner-Netzwerk von Einzelhändlern etabliert, das 100.000 Standorte umfasst, an denen Verbraucher Prepaid- und Debitkartenprodukte aufladen oder erwerben können. Diese Orte umfassen unter anderem große Lebensmittelgeschäfte, Finanzdienstleistungszentren, Lebensmittelgeschäfte und Apotheken. Netspend ist auch der Produkt- und Zahlungsabwicklungspartner zahlreicher bekannter Marken und bietet seine Verbraucherprodukte über mobile und Web-Kanäle an.

Gemeinsam bilden Netspend und Rêv ein internationales Kraftpaket im Zahlungsverkehr mit einer breiten Palette von Produkten und Dienstleistungen und strategischen Partnern, welche ADIB, Banco Itaú, Correos (Spanische Post) und Etihad Airways umfassen. Die fusionierten Unternehmen sind in einer einzigartigen Position, um ihre aktuellen Programme weltweit auszuweiten und das Wachstum in allen Marktsegmenten voranzutreiben.

"Vom ersten Tag der Gründung von Netspend an haben wir uns darauf konzentriert, unseren Kunden Zugang zu Zahlungsprodukten zu verschaffen, die ihr Leben vereinfachen und einen echten Mehrwert anbieten", sagte Bertrand Sosa, Präsident von Rêv. "Diese Akquisition ermöglicht es uns, unser Engagement fortzusetzen, mehr Menschen an mehr Orten finanziell zu unterstützen, indem wir die Branchengröße von Netspend und die Technologieplattform und digitalen Produktinnovationen von Rêv nutzen."

Christopher Cruz, Partner bei Searchlight, kommentierte die Transaktion: "Die Transaktion ermöglicht es Netspend, seine marktführende Position mit der geografischen Reichweite von Rêv zu kombinieren, um seinen Kunden ein verbessertes Leistungsangebot zu bieten, innovative Produkte einzuführen und Partnerschaften auf globaler Ebene zu erweitern. Das fusionierte Unternehmen kann den gesamten Markt mit seinen differenzierten Vertriebsfähigkeiten, einschließlich Direktvertriebs-, Partner- und digitalen Partnerschaftsmodellen, auf einzigartige Weise bedienen."

Über Rêv

Rêv ist ein Fintech-Unternehmen, das von den Gründern der Prepaid-Debitbranche Roy und Bertrand Sosa gegründet wurde und sich zum Ziel gesetzt hat, Verbrauchern weltweit diese innovativen Erfahrungen im Zahlungsverkehr anzubieten. Seine Lösungen werden von der firmeneigenen Plattform für die Verarbeitung von Zahlungen in mehreren Währungen und Sprachen angetrieben. Mit seiner langjährigen Erfahrung als Pionier in der Branche konzentriert sich Rêv auf den internationalen Bank- und Reisesektor. Rêv verfügt über Partnerschaften mit Unternehmen auf der ganzen Welt, um Produkte in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, im Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum einzuführen. Erfahren Sie mehr unter www.revworldwide.com.

Über Searchlight

Searchlight ist ein globales privates Investmentunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von über 11 Milliarden USD und Büros in New York, Miami, London und Toronto. Searchlight ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, in denen sein langfristiges Kapital und seine strategische Unterstützung die Wertschöpfung für alle Beteiligten beschleunigt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.searchlightcap.com.

Über Netspend

Netspend ist ein führender Anbieter von Zahlungs- und Finanzlösungen für Verbraucher und Unternehmen. Von Prepaid- und Debitkartenlösungen bis hin zu digitalen Konto- und Geldbewegungsdiensten verfügt Netspend über eine breite Palette von Produkten und Technologien, die seinen Kunden und Unternehmen außergewöhnliche Erfahrungen anbieten. Für weitere Informationen besuchen Sie www.netspend.com und folgen Netspend auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

