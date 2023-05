Vancouver, British Columbia, Kanada - 1. Mai 2023 / IRW-Press / Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABF), (FWB: LD6, WKN: A3CSSU) (das "Unternehmen" oder "Core One") freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften, GMP Drug Inc. und Awakened Biosciences Inc. ("Awakened") im Rahmen ihrer Partnerschaft mit einer Compounding-Apotheke (die "Apotheke") [Anm.: Apotheke, die Rezepturarzneimittel herstellt] in British Columbia (Kanada), die seit 15 Jahren im Bereich der Arzneimittelherstellung tätig ist, mit der Entwicklung und Herstellung von psychedelischen Prodrugs beginnen. Die Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen und der Apotheke ermöglicht es Core One, seine mit Spannung erwartete Komplettlösung der psychedelischen Lieferkette umzusetzen und den Weg für eine voraussichtliche Umsatzgenerierung für das Unternehmen zu ebnen.

Nach Abschluss des erfolgreichen Testlaufs für psychedelische Wirkstoffverbindungen durch Awakened in der GMP-Anlage unternimmt GMP Drug Inc. den nächsten Schritt in Richtung Vermarktung des Produkts. Das Unternehmen ergreift nun Maßnahmen, um seine psychedelischen Wirkstoffverbindungen zu einem Prodrug zu formulieren, das an Ärzte verkauft und anschließend Patienten verschrieben werden kann, die die Anforderungen der Medical Psychedelics Exemption von Health Canada erfüllen. Dies ist ein großer Fortschritt für das Unternehmen, da sich Core One als einer der ersten Anbieter von psychedelischen Prodrugs für den Einsatz im medizinischen Bereich positioniert.

GMP Drug Inc. wurde von Core One Labs übernommen, um die Kommerzialisierung psychedelischer Wirkstoffverbindungen durch das Unternehmen zu erleichtern. Bisher hat es erfolgreich Psilocin in der GMP-Anlage hergestellt und arbeitet jetzt an der Entwicklung einer kommerziellen Methode, um der medizinischen Gemeinschaft Psychedelika bereitzustellen. Ziel von Core One ist, mit Health Canada zusammenzuarbeiten, um das führende psychedelische Prodrug des Marktes herzustellen, das dann von Ärzten in ganz Kanada verschrieben werden kann. Die kurzfristige Vision des Unternehmens besteht darin, dass die Apotheke diese Prodrugs für die Verwendung in ihren zu 100 % unternehmenseigenen medizinischen Kliniken, der Rejuva Mental Health Clinic und der Bluejay Mental Health Group Inc., produziert, und Ärzte sie Patienten, denen eine Ausnahmegenehmigung für die Behandlung mit Psychedelika gemäß Abschnitt 56 gewährt wurde, verschreiben. Dieses vertikal integrierte Modell, das Core One entwickelt hat, schafft nicht nur Nachfrage nach seinen kommerziellen Produkten, sondern könnte auch den Weg für das Unternehmen ebnen, der führende Anbieter in der kanadischen medizinischen Landschaft für die Herstellung von psychedelischen Prodrugs zu werden.

Die Apotheke verfügt über umfassende Erfahrung in der Formulierung von Arzneistoffen und besitzt in Kanada ausgestellte Lizenzen für die autorisierte Verwendung von regulierten Substanzen. Die Apotheke wird den Pharmawirkstoff ("API"), den das Unternehmen über seine Tochtergesellschaften Vocan Biotechnologies Inc. ("Vocan") und Awakened produziert, in psychedelische Prodrugs formulieren und umwandeln, die dann von zugelassenen Ärzten in Psychedelika-gestützten Therapien für anspruchsberechtigte Patienten im Rahmen des Health Canada Special Access Program (SAP) oder solche, denen eine Ausnahme nach Abschnitt 56 gewährt wurde, verwendet werden können.

Als Prodrugs werden Arzneimittel oder Wirkstoffverbindungen bezeichnet, die nach der Verabreichung zu einem pharmakologisch wirksamen Arzneimittel metabolisiert werden, was die Bioverfügbarkeit erhöhen soll. Bei psychedelischen Prodrugs würde das Ziel darin bestehen, dass sie den gleichen medizinischen Nutzen wie Psychedelika nur ohne die halluzinogenen Wirkungen aufweisen.

Der Schritt von Core One hin zur Herstellung hochwertiger psychedelischer Wirkstoffverbindungen geschieht an einem für die langfristige Zukunft des Unternehmens entscheidenden Zeitpunkt auf dem rasch expandierenden globalen Markt für psychedelische Arzneimittel, der bis 2029 voraussichtlich $6,4 Milliarden erreichen wird[i]. Allein in Kanada ergab eine von Nanos Research durchgeführte Umfrage, dass "82 % der Kanadier die Anwendung einer Psilocybin-gestützten Therapie bei Personen, die am Lebensende an einer Krankheit leiden, befürworten und 78 % eine Regierung unterstützen würden, die eine solche Therapie legalisiert".[ii] Angesichts des wachsenden Bedarfs und der zunehmenden Verbreitung Psychedelika-gestützter Therapien in Kanada arbeitet das Unternehmen intensiv daran, sich als führender Anbieter psychedelischer Arzneimittel zu positionieren und diese steigende Nachfrage zu nutzen.

"Es ist äußerst spannend, die fortwährende Entwicklung des Unternehmens hin zur Kommerzialisierung seines Produkts mitzuerleben. Wir konzentrieren uns weiterhin auf unsere Vision, Patienten, die alternative Therapien gegen Depressionen, Angstzustände und Sucht benötigen, sichere und kosteneffiziente Psychedelika bereitzustellen. Die Perspektiven für die Psychedelika-Branche sind sehr vielversprechend, und da wir eins der ersten Unternehmen des Landes sind, das sich auf dieses Thema konzentriert, wird uns dies in die Lage versetzen, auf einem praktisch unerschlossenen Markt für Psychedelika Vorreiter zu werden", erklärte Joel Shacker, CEO von Core One Labs.

Core One Labs ist ein Life-Sciences-Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das sich auf die Markteinführung von psychedelischen Arzneimitteln durch die Entwicklung und Produktion von psychedelischen Wirkstoffen, die Weiterentwicklung psychedelisch unterstützter Behandlungen und die Integration neuer Technologien für die Verabreichung von Medikamenten konzentriert.

Das Unternehmen verfolgt einen vielschichtigen Geschäftsansatz und integriert mehrere sich ergänzende Geschäftsbereiche und Einheiten, um sich als Branchenführer im schnell wachsenden und aufstrebenden Markt für Psychedelika zu etablieren.

Core One hat über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Vocan Biotechnologies Inc. ein proprietäres Psilocybin-Produktionssystem mit veränderten Bakterien entwickelt und zum Patent angemeldet. Das Unternehmen ist außerdem Inhaber von 4 vorläufigen Patenten für die Entwicklung von pharmazeutischen Formulierungen auf psychedelischer Basis, die auf neurologische und psychische Erkrankungen abzielen, unter der zu 100 % unternehmenseigenen Tochtergesellschaft Akome Biotech Ltd. und 3 vorläufige Patente im Rahmen ihrer anderen 100%igen Tochtergesellschaft, Awaken BioSciences Inc., für zusätzliche synthetische Technologien für Psilocybin- und Psilocin-Produktionsmethoden.

Neben der Entwicklung von Psychedelika und psychedelischen Verbindungen hält Core One eine Beteiligung an vier medizinischen Kliniken, die eine kombinierte Datenbank mit mehr als 275.000 Patienten unterhalten. Über seine Kliniken beabsichtigt das Unternehmen, eine Einführung seines geistigen Eigentums in Bezug auf psychedelische Technologien zu integrieren und an der Weiterentwicklung psychedelischer Behandlungen für psychische Erkrankungen teilzunehmen.

Vorsorglicher Hinweis/Haftungsausschluss:

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemeldung.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen der Unternehmensführung wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Das Unternehmen weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind, und dass die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden können, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die relativ kurze betriebliche Existenz des Unternehmens und die Notwendigkeit der Einhaltung strenger behördlicher Vorschriften. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Rahmenbedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen abweichen, welche in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Darüber hinaus ist Psilocybin derzeit eine Schedule-III-Droge gemäß dem Controlled Drugs and Substances Act (Kanada) und es ist eine Straftat, Substanzen gemäß dem Controlled Drugs and Substances Act (Kanada) ohne Rezept oder Genehmigung zu besitzen. Health Canada hat Psilocybin nicht als Medikament für irgendeine Indikation zugelassen. Core One ist weder direkt noch indirekt am illegalen Verkauf, der Produktion oder dem Vertrieb von psychedelischen Substanzen in den Ländern beteiligt, in denen das Unternehmen tätig ist. Core One glaubt zwar, dass psychedelische Substanzen zur Behandlung bestimmter Erkrankungen eingesetzt werden können, befürwortet aber nicht für die Legalisierung psychedelischer Substanzen für den Freizeitgebrauch. Core One handelt nicht mit psychedelischen Substanzen, es sei denn, sie werden im Rahmen von Laborversuchen und klinischen Studien innerhalb genehmigter regulatorischer Rahmen eingesetzt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

