Immer öfter warnen Experten davor, jetzt noch Aktien zu halten, da sie einen massiven Abverkauf erwartet. Könnte der Spruch "Sell in May and Go away" damit zum besten Rat des Jahres für Anleger werden? Die Märkte befinden sich in einer ausgesprochen zwiespältigen Situation. Während immer mehr Experten zum Verkauf raten, steigen Indizes immer weiter nach oben. Und während die Angst vor einer Bankenkrise grassiert, liefern Unternehmen ausgesprochen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...