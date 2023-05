Am 12. Mai präsentiert der Schweizer Luxusgüterkonzern seine Q1-Zahlen. Die Analysten von GOLDMAN SACHS erwarten ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 13 % für das erste Quartal, was über dem aktuellen Marktkonsens liegt. Zugleich hob GOLDMAN SACHS das Kursziel für dieRICHEMONT-Aktie von 155 auf 165 CHF an und belässt den Wert unverändert auf der Conviction Buy List. RICHEMONT bleibt damit eine sehr gute Halteposition, auch weil der Luxustitel mit einem 2025er-KGV von 20 fundamental noch Luft nach oben hat.



