Hier verdienen die Profis Geld: Der Bullenmarkt, von dem alle reden - diese Uran-Aktie sollten Sie jetzt kaufen!

Anzeige / Werbung

Es kann sich extrem lohnen, diesen zukünftigen Uranproduzenten JETZT in Ihr Depot aufzunehmen!

Liebe Leserinnen und Leser,

eine sichere Energieversorgung unerlässlich, und daher wird Uran aufgrund seiner Rolle in der Weltstromversorgung auch 2023 ein heißes Thema bleiben.

Mit Skyharbour Resources (WKN: A2AJ7J), einem Unternehmen, welches einen umfangreichen Bestand von 24 Uran-Projekten im bekannten kanadischen Athabasca Becken erschließt, können Sie jetzt vom neuen Uran-Boom überproportional profitieren!



Holen Sie sich die gestiegenen Stromkosten am Aktienmarkt zurück

Während erneuerbare Energien für die meisten Länder das Endziel bleiben, kann der Platz von Uran in der Revolution der sauberen Energie nicht länger ignoriert werden. Nukleare Neustarts sind bereits in Arbeit, was bedeutet, dass bald mehr Uran benötigt wird.

Derzeit decken 437 Kernreaktoren 10 % des weltweiten Strombedarfs. Im Laufe des nächsten Jahrzehnts wird diese Zahl voraussichtlich dramatisch steigen, wenn etwa 60 weitere Reaktoren in Betrieb gehen.

Ein einziges Uranpellet erzeugt die gleiche Menge an Strom wie:

Eine Tonne Kohle

Drei Fässer Öl

17.000 Kubikfuß Erdgas

WKN: A2AJ7J, ISIN: CA8308166096, TSXV: SYH

Skyharbour Resources (WKN: A2AJ7J) gab gestern bekannt, dass es 100 % des Uranprojekts South Dufferin von Denison Mines Corp. erworben hat. Das Projekt South Dufferin umfasst 12.282 Hektar (30.349 Acres) auf neun Claims im Athabasca-Becken, das das höchstgradige Uran beherbergt Vorkommen in der Welt und wird vom Fraser Institute durchweg als eine der besten Bergbaugerichts-barkeiten eingestuft.

Grundstückskarte von South Dufferin:

Die neuen Liegenschaften, die kürzlich zusammen mit South Dufferin abgesteckt wurden, erhöhen das gesamte Landpaket von Skyharbour, an dem es Eigentumsanteile besitzt, auf 504.356 Hektar (1.246.290 Acres), verteilt auf 24 Liegenschaften, was eines der größten Projektportfolios in der Region darstellt .

Da sich das Unternehmen weiterhin auf sein laufendes 10.000-Meter-Bohrprogramm beim Projekt Russell Lake konzentriert, wird South Dufferin Teil des Prospektgeneratorgeschäfts von Skyharbour Resources (WKN: A2AJ7J) werden, da das Unternehmen nach strategischen Partnern suchen wird, um diesen Vermögenswert voranzutreiben.

Jordan Trimble, Präsident und CEO von Skyharbour Resources, sagte:

Wir freuen uns sehr, mit Denison eine Vereinbarung über den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an South Dufferin getroffen zu haben, die unsere kürzlich abgesteckten Liegenschaften und unser dominantes Uranprojektportfolio in Athabasca erweitert Becken. South Dufferin ergänzt unsere fortgeschritteneren Explorationsanlagen, einschließlich Russell Lake, Moore und South Falcon Point, und bietet zusätzliches Terrain für Optionen oder Joint Ventures mit neuen Partnerunternehmen als Teil unseres Prospektgeneratorgeschäfts. Darüber hinaus ist Denison Mines seit einigen Jahren ein wertvoller strategischer Partner und wir begrüßen sie jetzt als noch größeren Aktionär.

David Cates, Präsident und CEO von Denison Mines und Direktor von Skyharbour, erklärt:

Skyharbour verfügt über ein großes Explorationsprojektportfolio mit einer einzigartigen Mischung aus Projekten mit Partneroption und Finanzierung sowie dem Dual-Flaggschiff und dem von Skyharbour betriebenen Russell Lake und Moore Lake-Liegenschaften. Mit dieser Transaktion erhöht Denison seinen Besitz an Skyharbour im Austausch für ein aussichtsreiches Explorationskonzessionsgebiet, das aufgrund unseres Entwicklungs- und Explorationsschwerpunkts in Gebieten in der Nähe unserer Flaggschiff-Konzessionsgebiete Wheeler River und McClean Lake zu einem Nicht-Kerngebiet des Denison-Portfolios wurde. Wir freuen uns über die Aufstockung unserer Beteiligungen an Skyharbour und auf die weitere Zusammenarbeit zwischen unseren Unternehmen.



Zusammenfassung des South Dufferin-Projekts:

Das Projekt South Dufferin umfasst insgesamt 12.282 Hektar in acht Claims und befindet sich unmittelbar südlich des südlichen Randes des Athabasca-Beckens im Norden von Saskatchewan. Das Konzessionsgebiet umfasst die südliche Erweiterung der Scherzone Virgin River, die eine bekannte hochgradige Uranmineralisierung in der Zone Dufferin Lake von Cameco Corp. etwa 13 Kilometer nördlich beherbergt (die Bohrergebnisse von 1,73 % U 3 O 8 auf 6,5 Metern sind hervorzuheben ) . ) und die Lagerstätte Centennial von Cameco Corp. etwa 25 Kilometer nördlich (einschließlich Bohrabschnitten mit bis zu 8,78 % U 3 O 8 auf 33,9 Metern).

Die Claims sind seit mehreren Jahren in gutem Zustand und es gibt keine zugrunde liegenden Lizenzgebühren für das Konzessionsgebiet, außer einer NSR von 2 % auf einen der Claims. Skyharbour Resources (WKN: A2AJ7J) besitzt auch einen 922 Hektar großen Claim neben South Dufferin, was die kumulierte Gesamtfläche von 13.204 Hektar (32.628 Acres) über zehn Claims erhöht.

Politische Unterstützung: Kanada investiert fast 1 Milliarde Dollar in Entwicklung eines modularen Reaktors

In der Zwischenzeit verfolgen Länder wie Kanada einen anderen Ansatz, indem sie in neue Nukleartechnologien investieren, die das Potenzial haben, sicherer und effizienter zu sein als die Technologien der Vergangenheit. Kanada hat vor kurzem 970 Mio. C$ (708 Mio. USD) an Finanzmitteln für die Entwicklung eines kleinen modularen Reaktors im Netzmaßstab bereitgestellt.

Außerdem haben die kanadischen Aufsichtsbehörden vor kurzem einem neuartigen Salzschmelzenreaktor des Unternehmens Terrestrial in einem frühen Stadium die Zulassung erteilt. Salzschmelzenreaktoren sind dafür bekannt, dass sie im Falle einer Kernschmelze Sicherheitsvorteile bieten, und wie kleine, modulare Reaktoren stellen, sie eine neue Generation der Kernenergie dar, die sicherer und effizienter ist als in der Vergangenheit.

Die Welt entfernt sich in erheblichem Maße von fossilen Brennstoffen…

…aber es gibt ein paar Probleme mit der Einmottung von Kraftwerken, die Kohle oder Erdgas verbrennen. Umweltfreundlichere Versionen von Energie - wie Windturbinen oder Solarprojekte - sind aufgrund der derzeitigen Herstellungspraktiken nicht annähernd so umweltfreundlich wie von der Politik beworben.

Außerdem machen Wind- und Solarenergie selbst nach einem Jahrzehnt ernsthafter Investitionen in erneuerbare Energien nur 10,7 % der weltweiten Stromerzeugung aus.

Kernenergie löst viele dieser Probleme. Kernkraftwerke sind langlebige Anlagen, die Jahrzehnte länger halten können als Solar- oder Windparks.

Auch deshalb könnten die Uranpreise könnten 2023 höhere Höchststände erreichen,

Alles dank der erneuten Nachfrage, der weltweiten Unterstützung für Atomkraft und geopolitischer Probleme.

Tatsächlich haben laut Northern Miner die steigende Nachfrage nach Uran und die abnehmenden Sekundärvorräte zu einer Steigerung der Produktion geführt.

Steigende langfristige Preise und erhöhte Vertragsvolumina sind erforderlich, um den Uranproduzenten den notwendigen Preisanreiz zu bieten, die Produktion wieder in Betrieb zu nehmen oder neue Projekte zu starten.

Allerdings bleiben die Uranvorräte knapp und ein weiterer Preisanstieg wird erwartet.

Das ist ein starker Katalysator für die Uranpreise und damit verbundene Aktien wie Skyharbour Resources (WKN: A2AJ7J)

WKN: A2AJ7J, ISIN: CA8308166096, TSXV: SYH

+++ Atomkraft wird als grüne Energie gebraucht +++

Für Sie haben wir sieben knallharte FAKTEN, die für ein Uranaktien-Investment sprechen recherchiert:

28 Staaten haben die Kernkraft neu für sich entdeckt und grünes Licht für neue Atommeiler gegeben.

Ende 2022 standen 57 neue Atomkraftwerke weltweit im Bau.

Frankreichs Präsident Macron pusht die Atomkraft ins "Zentrum der französischen Klimaschutzpolitik"

439 Atomreaktoren sind aktuell weltweit in 32 Ländern in Betrieb und benötigen

jährlich fast 200 Millionen Pfund URAN.

Die derzeit in Betrieb befindlichen Atomreaktoren decken 10 % des weltweiten Strombedarfs ab

Doch geliefert werden seit Jahren von der Bergbauindustrie nur bis zu 140 Millionen Pfund.



Der Nuclear Fuel Report 2021 prognostiziert für das Jahrzehnt bis 2030 einen Anstieg des Uranbedarfs um 27 Prozent und bis 2040 sogar um 38 Prozent.

Diese FAKTEN, lassen BALD DIE NACHFRAGE NACH URAN und damit auch die Kursnotierung RICHTIG EXPLODIEREN!

Dabei trifft die Nachfrage auf einen seit Jahren komplett ausgedünnten Markt, der das Angebot kaum befriedigen kann:

Quelle: wealthwave

In den letzten 12 Jahren wurden viele Uranminen geschlossen, Entwicklungsprojekte sind ins Stocken geraten und zahlreichen Explorationsunternehmen ging das Geld aus. Jetzt, getrieben von der Forderung nach einer großen Nettozunahme von Kernreaktoren durch Länder auf der ganzen Welt, tritt die Welt in ein zweites Atomzeitalter ein.



Neue Nachfrage nach Kernenergie wird Uran als Brennstoff erfordern

Für Investoren wird dieses prognostizierte Wachstum des Uranmarktes nicht kurzfristig sein. Steigende Uranpreise sind vorprogrammiert, und die Aktie von Skyharbour Resources (WKN: A2AJ7J · SYM: SC1P), mit ihrer mickrigen Marktkapitalisierung von nur 38 Millionen Euro ist ein echtes Schnäppchen, hier lauert für Sie ein potenzieller Vervielfacher!

Setzen Sie jetzt auf eine der spektakulärsten Uran-Storys dieser Tage und sichern Sie sich am besten heute noch einige der heiß begehrten Aktien.

Mit Skyharbour Resources (WKN: A2AJ7J · SYM: SC1P), einem Unternehmen, welches einen umfangreichen Bestand von 15 Uran-Projekten im kanadischen Athabasca Becken erschließt, können Sie jetzt vom neuen Uran-Boom überproportional profitieren.

CEO Interview März 2023: Quelle. Skyharbour/Youtube

Skyharbour besitzt eine Vielzahl starker Uran-Projekte

Die vierundzwanzig Uranprojekte sind ein wahres Pfund für Aktionäre. Wenn Sie diese einmal im Detail kennenlernen wollen, dann können Sie das hier in einer älteren Unternehmensvorstellung von uns machen.

Ein weiterer Grund ist...

...das Management deckt sich seit geraumer Zeit an der Börse mit Aktien ein

Im nachfolgenden Chart sehen Sie, wie sich das Management seit Monaten mit Aktien über die Börse eindeckt!

Quelle: www.canadianinsider.com



Durch ihre Stellung im Unternehmen besitzt das Management natürlich einen enormen Informationsvorsprung gegenüber uns außenstehenden Investoren, daher sind diese Käufe gerade im Bereich zwischen 0,35-0,40 CA$ als Wink mit dem Zaunpfahl zu verstehen! Denn dieses Management weiss genau was es macht und ist mit namhaften Personen besetzt.



Neue Nachfrage nach Kernenergie wird Uran als Brennstoff erfordern

Für Investoren wird dieses prognostizierte Wachstum des Uranmarktes nicht kurzfristig sein. Steigende Uranpreise sind vorprogrammiert, und die Aktie von Skyharbour Resources (WKN: A2AJ7J), mit ihrer mickrigen Marktkapitalisierung von nur 57 Millionen CAD ist ein echtes Schnäppchen, hier lauert für Sie ein potenzieller Vervielfacher!

Setzen Sie jetzt auf eine der spektakulärsten Uran-Storys dieser Tage und sichern Sie sich am besten heute noch einige der heiß begehrten Aktien.

Mit Skyharbour Resources (WKN: A2AJ7J), einem Unternehmen, welches einen umfangreichen Bestand von 24 Uran-Projekten im kanadischen Athabasca Becken erschließt, können Sie jetzt vom neuen Uran-Boom überproportional profitieren.

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Es kann sich extrem lohnen, diesen zukünftigen Uranproduzenten JETZT in Ihr Depot aufzunehmen!

Mit Skyharbour Resources (WKN: A2AJ7J) profitieren Sie überdurchschnittlich vom Comeback der Kernenergie!

Die Aktie ist eine Top-Wahl für Investoren auf dem Uranmarkt. Und das Unternehmen hat, dank seiner 24 Uran-Projekten im bekannten kanadischen Athabasca Becken, ein immenses Wachstumspotenzial!

Niedrige weltweite Uranvorräte, Mangel an kurzfristiger Produktion, Potenzial für Versorgungsengpässe, all das sind Kriterien weshalb Sie die Aktie von Skyharbour Resources (WKN: A2AJ7J · SYM: SC1P) unbedingt in ihr Depot aufnehmen sollten!

WKN: A2AJ7J, ISIN: CA8308166096, TSXV: SYH

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit

spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sieskyharbourltd.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Skyharbour Resources wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser und Redakteur halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wider, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt: Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 14637157

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: 189388994,CA8308166096,CA07012B1067,CA50545P3097