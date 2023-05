NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novartis von 100 auf 105 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Peter Welford erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen (EPS) für den Pharmakonzern und liegt mit letzteren nun über den Konsensprognosen. Er verwies auf positive Studiendaten von Kisqali zur Behandlung von Brustkrebs sowie einen starken Marktstart von Pluvicto gegen Prostatakrebs./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2023 / 13:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2023 / 19:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012005267