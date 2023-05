"Hoch, höher, am Höchsten", so kann man derzeit den Verlauf der Aktie von Air Liquide (WKN: 850133) bezeichnen. Seit Oktober befindet sich der Kurs in einem Aufwärtstrend und hat mit rund 163 € ein neues Allzeithoch erreicht, seit dem damaligen Kurs ist das Papier um knapp ein Drittel gestiegen. Lohnt sich jetzt noch ein Einstieg? Die Air Liquide S.A. ist eines der führenden Unternehmen bei Gasen für Industrie, Medizin und Umweltschutz. Air Liquide ...

