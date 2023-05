(shareribs.com) New York 02.05.2023 - Die Long-Positionen in US-Rohstoffen wurden in der vergangenen Woche deutlich reduziert. Vor allem bei Rohöl und Mais hat sich das Bild deutlich gewandelt. Wie die Commodity Futures Trading Commission am Freitag mitteilte, haben spekulative Finanzinvestoren ihre Netto-Longpositionen in zwölf in den USA gehandelten Rohstoffen in der Woche zum 25. April um 23,5 ...

