Der amerikanische Lebensmittelkonzern wird seinen Aktionären am 15. Juni 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 59 US-Cents je Aktie ausbezahlen (Ex-Dividenden Tag ist der 31. Mai 2023). Es ist die 394. Quartalsdividende, die der Konzern seit dem Jahr 1925 an seine Anteilsinhaber ausbezahlt. Auf das Gesamtjahr gesehen schüttet Kellogg 2,36 $ aus. Beim aktuellen Börsenkurs entspricht dies einer Dividendenrendite von 3,38 %. Jetzt wird wohl überlegt, die Quartalsdividende ab dem dritten Quartal 2023 auf 60 US-Cents anzuheben. Ein Schmankerl, allerdings begleitet von dem Wermutstropfen des Aktienkurses, der seit Jahresbeginn mit 2,06 % im Minus liegt.



