The following instruments on XETRA do have their first trading 02.05.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 02.05.2023Aktien1 AU0000213449 Sarama Resources Ltd. CDIS2 US20602D1019 Concentrix Corp.3 US60649T1079 Mistras Group Inc.4 US6443931000 New Fortress Energy Inc.5 CA19123A1093 The Coca-Cola Co. CDR6 ZAE000167391 Transaction Capital Ltd.7 US91060H1086 United Homes Group Inc.8 CA92873W1005 Volt Lithium Corp.9 CA98561L2075 Yellow Stem Tech Inc.Anleihen1 XS2599156192 VAR Energi ASA2 CA135087Q491 Canada, Government of...3 XS2618905421 Kreditanstalt für Wiederaufbau4 US025816DF35 American Express Co.5 XS2594123585 KEB Hana Bank6 XS2618428077 Loxam S.A.S.7 US025816DE69 American Express Co.8 USU29490AW68 ERAC USA Finance LLC9 USU29490AX42 ERAC USA Finance LLC10 USU29490AY25 ERAC USA Finance LLC11 GB00BMF9LH90 Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich12 XS2618499177 Svenska Handelsbanken AB [publ]13 US21036PBP27 Constellation Brands Inc.