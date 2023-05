Es zeichnete sich bereits vor dem Wochenende ab, dass die First Republic Bank am Wochenende in Konkurs gehen wird. JPMorgan Chase kaufte nach langen Verhandlungen am Montagmorgen die Reste der Bank auf. Meta schockte den US-Dollar Anleihemarkt mit einer Jumbo-Emission. In fünf Tranchen emittierte man am Montagabend nominal 8,5 Mrd. US-Dollar. Geberit bekommt erste Auswirkungen der gestiegenen Zinsniveaus zu spüren. Das Geschäft erlebte im 1. Quartal eine Kontraktion nach Rekordwerten im Vorjahr.Im heutigen Aktienhandel in Asien fehlten vor allem die Chinesen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...