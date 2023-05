Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "In Wien herrschte gestern feiertägliche Ruhe. Am Mittwoch werden Lenzing und FACC ihre Erfolge für das erste Quartal veröffentlichen, am Freitag ist dann die Raiffeisen Bank International damit an der Reihe, von RHI Magnesita gibt es ein Trading Update. Von der makroökonomischen Seite werden heute Inflationszahlen für den April veröffentlicht, am Freitag folgt dann noch der Preisindex für den Großhandel."

