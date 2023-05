Den Ausführungen von SMC-Research zufolge habe die 3U Holding AG mit dem weclapp-Verkauf eine Phase der Unternehmensentwicklung sehr erfolgreich beendet. Doch der SMC-Analyst Adam Jakubowski zeigt sich mit Verweis auf die Expertise des 3U-Teams, die großzügige Kapitalausstattung und die gute Positionierung des aktuellen Portfolios zuversichtlich, dass 3U den erfolgreichen Weg auch in Zukunft fortsetzen werde.

Mit dem letztjährigen Verkauf des Softwareunternehmens weclapp, welches sowohl die Strategie als auch die äußere Wahrnehmung des 3U-Konzern in den letzten Jahren maßgeblich bestimmt gehabt habe, habe 3U laut SMC-Research eine Phase der Unternehmensentwicklung mit einem aufsehenerregenden Erfolg beendet. Mit der Transaktion sei ein Gewinn von über 140 Mio. Euro erzielt worden, wodurch sich laut den Analysten 2022 sowohl der Konzerngewinn als auch der Cashflow vervielfacht haben. Mit einem Jahresüberschuss von 159 Mio. Euro und einem Free-Cashflow von 164 Mio. Euro seien Niveaus nicht nur weit oberhalb der Durchschnittswerte der Vorjahre, sondern auch weit über dem Konzernumsatz erzielt worden.

So außergewöhnlich der weclapp-Deal im Hinblick auf die erzielte Gewinnhöhe auch gewesen sei, er sei nicht die einzige Transaktion der letzten Jahre gewesen, die 3U mit einem hohen Gewinn habe abschließen können. Mit Verkäufen von Windparks, Immobilien und Beteiligungen habe die 3U-Führung bereits mehrfach gezeigt, dass sie es sehr gut verstehe, sich bietende Gelegenheiten für wertschaffende Transaktionen zu identifizieren und zu nutzen. Diese erwiesene Expertise sehen die Analysten als das wichtigste Asset der Gesellschaft, weswegen sie zuversichtlich seien, dass 3U auch in Zukunft in der Lage sein werde, die sehr hohe Liquidität, die dem Unternehmen auch nach der Ausschüttung der angekündigten Rekorddividende verbleiben werde, erfolgsbringend zu investieren.

Doch auch das aktuelle Portfolio, welches bisher im Schatten von weclapp gestanden habe, biete noch große Potenziale. Die Analysten sehen in allen drei adressierten Segmenten (ITK, Erneuerbare Energien und SHK) gute Chancen für starkes Umsatzwachstum und steigende Margen und haben dies in ihrem Schätzszenario abgebildet. Auf dieser Grundlage sehen sie den fairen Wert nun bei 6,20 Euro (bzw. bei 3,00 Euro ex-Dividende) und bestätigen ihr bisheriges Urteil "Buy".

