NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shop Apotheke nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen des Arzneimittelversenders habe die Erwartung bei weitem übertroffen, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der hohe freie Barmittelfluss (FCF) in den ersten drei Monaten unterstreiche das Ziel des Unternehmens, im Gesamtjahr beim FCF den Breakeven-Punkt zu erreichen./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2023 / 01:50 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2023 / 01:50 / ET



ISIN: NL0012044747