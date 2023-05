EQS-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Auftragseingänge

Rubean AG schließt Kapitalmaßnahme zur Wachstumsfinanzierung erfolgreich ab



02.05.2023 / 09:11 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Rubean AG schließt Kapitalmaßnahme zur Wachstumsfinanzierung erfolgreich ab Erhöhung des Grundkapitals im Verhältnis zehn zu eins

Zufluss von 1,634 Mio. Euro Barmittel München, den 2. Mai 2023. Die Rubean AG, München (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080) hat ihre Kapitalerhöhung zur Wachstumsfinanzierung erfolgreich abgeschlossen. Aus der im Zuge eines Private Placements durchgeführten Barkapitalerhöhung sind dem Fin-Tech-Unternehmen 1,634 Mio. Euro zugeflossen. Vier [HG1] Zeichner haben sich an der Kapitalmaßnahme beteiligt. Das Grundkapital wurde im Verhältnis zehn zu eins um 271.000 Aktien auf 2,986 Mio. Aktien erhöht: ein strategischer Investor, zwei Publikumsfonds und ein Family-Office. Die Mittel dienen dem Wachstum des Unternehmens in Deutschland, wo u.a. die Sparkassen-Gruppe die Zahlungsempfangslösung von Rubean einsetzt, sowie in Tschechien, Ungarn, der Slowakei, Spanien und im weiteren Jahresverlauf auch in Großbritannien. In das neue Geschäftsjahr ist Rubean bereits mit einer steigenden Auftragslage gestartet. In den vergangenen Monaten hat Rubean Aufträge zur Implementierung ihrer Softwarelösung zum mobilen Geldzahlungsempfang aus unterschiedlichen Bereichen erhalten, darunter von Großbanken, die die PhonePOS genannte Zahlungsempfangslösung von Rubean Kleinbetrieben und Händlern anbieten. Sehr erfolgreich entwickelt sich auch die B-to-B-Lösung GetPAYD von Rubean, die Großunternehmen auf ihren eigenen Zahlungsempfangssystemen implementieren. In diesem Zusammenhang hat Rubean bereits Aufträge aus dem Bereich Einzelhandel und Logistik und insbesondere auch von Lieferdiensten erhalten. Über Rubean: Die Rubean AG ist ein führender Anbieter von reinen Software-Point-of-Sale-Lösungen für Banken, Acquirer und Händler. In seiner fast zwanzigjährigen Geschichte hat Rubean innovative Lösungen für die Zahlungsverkehrs-, Finanz- und Bankenbranche entwickelt. Dazu gehört auch die mobile Point-of-Sale-Terminal-Lösung PhonePOS, die in Zusammenarbeit mit dem CCV entwickelt wurde. Neben dem Hauptsitz in München unterhält Rubean Niederlassungen in Hamburg, London, Tel Aviv und Tiflis. Rubean ist im m:access der Börse München sowie im Freiverkehr in Frankfurt, Berlin und Düsseldorf und auf Tradegate und Quotrix gelistet. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Bernd M. Krohn german communications AG Rubean AG Jörg Bretschneider Kistlerhofstr. 168, D-81379 München Milchstraße 6 B, D-20148 Hamburg +49 89 357560 +49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40 Bernd.M.Krohn@rubean.com presse@german-communications.com



02.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com