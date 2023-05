Der deutsche Leitindex verabschiedete sich am Freitag mit einem neuen Jahreshoch aus dem April. Rückblick: Zunächst deutete vieles darauf hin, dass der DAX auch am letzten Handelstag des Monats keine klare Richtung einschlagen würde. Zwar starteten die Blue Chips mit einem 85-Punkte-Gap bei 15.885 in den Handel (Vortagsschluss bei 15.800), drehten ...

