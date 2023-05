Bern (ots) -Die KPT erzielt in der Grundversicherung ein historisches Kundenwachstum von über 50%. Mit insgesamt fast 600'000 Versicherten stärkt die KPT ihre Position als national bedeutende Krankenkasse. Finanziell vermag das Versicherungsgeschäft die Verluste an den Finanzmärkten nicht zu kompensieren. 2022 resultiert ein negatives Unternehmensergebnis von 14.3 Millionen Franken.Die KPT blickt auf ein intensives Jahr 2022 zurück, das ganz im Zeichen des Wandels stand. Im Frühling erfolgte der erfolgreiche Abschluss der mehrjährigen IT-Erneuerung - ein wichtiger Meilenstein bei der Digitalisierung der KPT. Zudem hat der Verwaltungsrat eine neue Unternehmensstrategie verabschiedet. Die KPT will sich künftig noch stärker auf das Kerngeschäft fokussieren und den Versicherten beste Preis-Leistung durch höchste Kundenzufriedenheit bieten. Das ist 2022 gelungen: In verschiedenen repräsentativen Kundenumfragen hat die Berner Krankenkasse einmal mehr ausgezeichnete Bewertungen erhalten.Starker Kundenzuwachs dank guter Preis-LeistungDie genossenschaftlich verankerte KPT verfolgt seit Jahren eine faire Prämienpolitik. Hinsichtlich 2023 hat sie die Prämien in der Grundversicherung mit +4.4% deutlich weniger erhöht als der Markt (+6.6%) und zur Dämpfung der Prämienentwicklung in einigen Versicherungsmodellen die Rabatte erhöht. Das Resultat waren sehr viele Neueintritte: per Jahresbeginn 2023 verzeichnet die KPT einen Zuwachs von 195'000 Versicherten in der Grundversicherung (+55%) und rund 13'800 Kunden im Zusatzversicherungsgeschäft (+5%). CEO Thomas Harnischberg ist erfreut, dass die KPT die aussergewöhnliche Situation trotz vorübergehender Herausforderungen gut gemeistert hat - nicht zuletzt dank einer transparenten Kommunikation gegenüber den Versicherten, die Harnischberg am Herzen liegt. "Nun werden wir zusätzliche Arbeitsplätze schaffen, in die Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen investieren und den Kundenfokus weiter stärken", erklärt der KPT-CEO.Kapitalanlagen belasten UnternehmensergebnisFinanziell war das Jahr 2022 anspruchsvoll - insbesondere aufgrund von Verlusten an den Finanzmärkten. Die geopolitische und weltwirtschaftliche Lage hat zur Krisenstimmung an den Börsen beigetragen und auch die Kapitalanlagen der KPT stark belastet. Obwohl die Performance deutlich über dem Benchmark lag, erzielte die KPT 2022 ein negatives Anlageergebnis. Zusammen mit den insgesamt höheren Leistungskosten in der Grundversicherung resultiert 2022 ein Unternehmensverlust von 14.3 Millionen Franken.Andrea Weber neu im VerwaltungsratDie Delegierten der KPT-Genossenschaft haben die 34-jährige Betriebsökonomin Andrea Weber neu in den Verwaltungsrat gewählt. Die Finanzexpertin (Chartered Alternative Investment Analyst) ist spezialisiert auf nachhaltige Anlagen und Unternehmensentwicklung. Zurzeit ist sie als Investment Managerin bei einem Zürcher Multi Family Office tätig. Der Verwaltungsratspräsident Walter Bosshard freut sich über die personelle Verstärkung: "Andrea Weber wird das Gremium optimal ergänzen und einen Beitrag leisten, damit die KPT die ambitionierten Ziele erreichen wird."Pressekontakt:Beni Meier, Leiter Unternehmenskommunikation I +41 58 310 97 80 | beni.meier@kpt.chOriginal-Content von: KPT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100003789/100906086