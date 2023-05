LOS ANGELES, May 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific, ein weltweit führendes Life-Science-Unternehmen, freut sich, den erfolgreichen Abschluss der Übernahme des Mikromanipulations-Produktportfolios von Eppendorf SE ("Eppendorf") bekannt zu geben. Diese Übernahme umfasst das frühere Produktportfolio von Eppendorf im Bereich der Mikromanipulation und Mikroinjektion, zu dem die Geräte TransferMan, InjectMan, CellTram, FemtoJet, PiezoXpert, Eporator sowie weitere Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen gehören.

Nach der Ankündigung der Übernahme im März folgte eine enge Zusammenarbeit zwischen Eppendorf und Calibre Scientific beim erfolgreichen Transfer des Mikromanipulations- und Mikroinjektions-Produktportfolios. Ab sofort wird Calibre Scientific alle Aktivitäten in Vertrieb und Service für diese Produkte zur Mikromanipulation und Mikroinjektion übernehmen. "Wir möchten uns bei Eppendorf für die gute Zusammenarbeit während des Übergangsprozesses herzlich bedanken", so Ben Travis, CEO von Calibre Scientific. "Unser Team ist engagiert und bereit, ein Höchstmaß an Unterstützung zu bieten, um den Erfolg unserer Kunden mit diesen Produkten rund um den Globus zu gewährleisten."

Calibre Scientific hat die langjährige Reputation, seinen Kunden in der Life-Science-Branche hochwertige Produkte und erstklassigen Service zu bieten. Mit der Übernahme des marktführenden Mikromanipulations-Produktportfolios von Eppendorf wird Calibre Scientific in der Lage sein, eine noch umfassendere Palette von Produkten und Dienstleistungen anzubieten, um den sich weiter entwickelnden Anforderungen seiner Kunden gerecht zu werden. Die Kunden können sich auf einen nahtlosen Übergang und eine kontinuierliche Unterstützung für ihre Produkte zur Mikromanipulation und Mikroinjektion freuen.

Ab sofort können Kunden die Produkte des Mikromanipulations- und Mikroinjektionsportfolios von Calibre Scientific und seinen regionalen Tochtergesellschaften erwerben. Weitere Informationen finden Sie unter calibrescientific.de, oder wenden Sie sich an cellmanipulation@calibrescientific.de .

Über Calibre Scientific



Calibre Scientific ist ein globaler Anbieter von biowissenschaftlichen Reagenzien, Geräten, Instrumenten und Verbrauchsmaterialien für Laborforschung, Diagnostik, Industrie und Biopharmazie. Calibre Scientific vereint einzigartige Biowissenschafts- und Diagnostikunternehmen, die über eine konkurrenzlose Expertise verfügen, die Herausforderungen ihrer Kunden in ihren jeweiligen Märkten anzugehen. Wir sind weltweit in über 175 Ländern vertreten und unterstützen Kunden auf der ganzen Welt. Calibre Scientific mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, USA, erweitert kontinuierlich sein Produktangebot sowie seine globale Präsenz für Labore aus verschiedensten Branchen und geografischen Regionen.