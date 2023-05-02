Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
London, May 1
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF
|5.187500 USD
|IE00BJXRZJ40
|01 May 2023
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Medical Cannabis and Life Science ETF
|2.987400 USD
|IE00BJXRZ273
|01 May 2023
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
|4.319700 USD
|IE00BLRPQH31
|01 May 2023
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
|1.961600 USD
|IE00BLRPQJ54
|01 May 2023
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
|4.575900 USD
|IE00BLRPRR04
|01 May 2023
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF
|3.210500 USD
|IE00BLRPRQ96
|01 May 2023
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EM INT & ECOM ETF
|3.973500 USD
|IE000HJV1VH3
|01 May 2023
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE PET CARE UCITS ETF
|3.893900 USD
|IE000QRNAC66
|01 May 2023