Drei der vier größten Bankenpleiten in der Geschichte der USA passierten in den letzten zwei Monaten (am Wochenende musste die First Republic Bank durch JP Morgan gekauft werden), ab dem 01.Juni muß die US-Schuldengrenze angehoben werden (also politisches Drama voraus!), und gleichzeitig sind die Zinsen derzeit so hoch wie seit dem Jahr 2007. Und wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...