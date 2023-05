Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im April gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,2% gestiegen, wie das Statistische Bundesamt mitteilte, so die Analysten der Nord LB.Gegenüber dem Vormonat schwäche sich der Teuerungsprozess auf +0,4% ab. Im Vormonat seien die Preise noch um 7,4% Y/Y bzw. 0,8% M/M gestiegen. Dieser leichte Rückgang könne durchaus als positive Überraschung gewertet werden. Zumal aus den beiden großen Bundesländern Bayern und Hessen sogar für die meisten Waren aus der Kernrate ein Rückgang gegenüber dem Vormonatswert gemeldet worden sei, Details, die das Statistische Bundesamt in den vorläufigen Schätzungen üblicherweise nicht veröffentliche. Die Kernrate habe in den letzten Monaten immer wieder neue Höchststände markiert. Nun gebe es erstmals Indizien, dass es schon im Berichtsmonat April zu einem Rückgang kommen werde. ...

